Глава МИД Литвы: Беларусь нуждается в поддержке демократического мира 8.08.2022, 20:17

Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис призвал не забывать о белорусах.

Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал не забывать и о гражданском обществе Беларуси, пишет Delfi.

По словам главы литовской дипломатии, начавшиеся два года назад массовые протесты стали явным манифестом стремления народа Беларуси к свободе, примером того, как достойно, мужественно и миролюбиво бороться за свои свободы и права.

«Во время войны России против Украины мы также не должны забывать Беларусь — как и два года назад, сегодня страна нуждается в поддержке демократического мира. Стремящаяся к свободе Беларусь должна оставаться в повестке дня как литовской, так и международной политики. Я верю, что сплоченные усилия демократических сил Беларуси и всех нас помогут реализовать главную цель — как можно скорее провести демократические выборы в стране», — отметил в своем заявлении Ландсбергис.

Ландсбергис выразил поддержку желанию белорусского народа противостоять участию белорусского режима в агрессии России против Украины, а также усилиям Кремля по уничтожению независимости Беларуси.

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