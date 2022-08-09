Белорусские банки ввели новые правила приема валюты 2 9.08.2022, 8:52

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Они начинают действовать с 10 августа.

Правительство и Нацбанк Беларуси изменили свое совместное постановление от 7 июня 2022 года No 363/13 «О проведении юридическими лицами — резидентами операций, связанных с экспортом». Изменения коснулись части, посвященной получению экспортерами наличной валюты за поставленный товар, сообщает OL.

С 10 августа наличная валютная выручка экспортеров подлежит сдаче в кассу юрлица-резидента, либо работникам службы инкассации, либо в обслуживающий белорусский банк, его подразделение или иной банк.

Наличная валюта, возвращенная экспортеру банком как фальшивая или поврежденная (ветхая), подлежит сдаче в кассу этого юрлица для последующего возврата (обмена) нерезиденту, говорится в документе.

Получать от нерезидентов наличную иностранную валюту в виде оплаты по экспортным контрактам белорусским экспортерам разрешили на фоне западных санкций в начале июня.

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