Пономарев: «Столп режима» Путина хочет начать переговоры за его спиной 12 9.08.2022, 13:25

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Илья Пономарев

Ближайшее окружение главы РФ посылает Западу «сигналы».

Представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире. Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство Рф.

«Сигнал о желании договариваться отправил человек в самом ближайшем окружении путина. Я не могу его назвать, потому что это разрушит всю историю. Но вы бы даже не поверили. Это один из «столпов режима», ‒ сказал Пономарев.

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