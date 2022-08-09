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Пономарев: «Столп режима» Путина хочет начать переговоры за его спиной

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  • 9.08.2022, 13:25
  • 6,028
Пономарев: «Столп режима» Путина хочет начать переговоры за его спиной
Илья Пономарев

Ближайшее окружение главы РФ посылает Западу «сигналы».

Представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире. Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство Рф.

«Сигнал о желании договариваться отправил человек в самом ближайшем окружении путина. Я не могу его назвать, потому что это разрушит всю историю. Но вы бы даже не поверили. Это один из «столпов режима», ‒ сказал Пономарев.

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