В Беларуси цены на моторное масло значительно выросли, а ассортимент сузился 1 9.08.2022, 17:39

1,200

Покупка специфического масла может оказаться невыполнимой миссией.

Если зайти в любой гипермаркет, магазин автозапчастей или онлайн-маркет, кажется, что серьезных проблем с наличием масел нет. Действительно, представлено много позиций, подобрать смазку для двигателя можно. Только обойдется она сегодня дорого. На многие позиции цены выросли уже в марте, а сейчас они стали значительно выше.

При этом покупка специфического масла, например, трансмиссионного, отвечающего определенным допускам автопроизводителя, может оказаться невыполнимой миссией, отмечает «Автобизнес».

Головная боль

Начнем с головной боли автора. В Focus III пришло время поменять сальник полуоси, так как легкое запотевание, с которым приехала машина прошлой осенью, стало прогрессировать. Естественно, на доливку нужно масло. Но не простое: 75W без верхнего индекса и отвечающее допуску WSS-M2C200-D2. В начале года литр оригинального масла продавался за 85 рублей. Сегодня его или нет в наличии, или стоит оно – внимание! – минимум 250 рублей. 100 долларов!

Castrol Transmax Manual FE 75W, которое по идее и залито в емкости с логотипом Ford, отсутствует как явление везде. Зато в одном из интернет-магазинов нашлась его старая цена – 33,36 руб. за литр.

Дальше начался квест с поиском альтернатив, и все оказалось крайне сложно. Либо масло имеет индекс 75W, но не соответствует допуску, либо допуск есть, но это 75W-80, что также не подходит. Нашлась буквально пара вариантов, но по цене 150-170 рублей. При этом в некоторых интернет-магазинах остались старые ценники с пометкой «Нет в наличии», и они на 100-130 рублей ниже. Такая же ситуация наверняка и по другим трансмиссионным маслам со специфическими допусками.

В итоге проблема решилась, масло даже удалось приобрести по старой цене. Но большинству «фордоводов», которым потребуется доливка масла в КПП, придется или покупать его по текущим ценам, или заказывать из Польши и некоторое время ждать. Но если смазка из коробки не льется ручьем, то это разумно, потому что литр Castrol Transmax Manual FE 75W на Allegro стоит 50 злотых, или 27 рублей.

Подорожание вдвое

Следующим откровением стала цена на моторное масло. Напомним: в марте во все тот же Focus на АЗС «Белоруснефть» были куплены четыре литровые бутылки Lukoil Luxe 5W-30, соответствующего 913-му допуску Ford, которые суммарно обошлись в 70 рублей. Если точнее, литр стоил 17,59 рубля. Сегодня на той же заправке стоимость этого масла составляет уже 34 рубля 79 копеек. Подорожало фактически в два раза. Хотя на отдельных АЗС сети за пределами столицы его еще можно купить дешевле и даже по старой цене 17,59.

При этом четырехлитровая канистра Luxe 5W-30 стоит на минских заправках «Белоруснефти» 109,99 руб., хотя, немного отъехав за пределы МКАД, можно обнаружить ценник 81,99. Ну а в Витебской и Гродненской областях это масло еще встречается за 70,99 рубля.

Посмотрим на предложения на АЗС «Лукойл». Интересно, что в этой сети Luxe 5W-30 отсутствует в принципе, зато есть Genesis Armortech FD, также соответствующее 913-му допуску Ford и в целом даже более предпочтительное.

Цена за литровую бутылку – 48,79 руб., и это по акции, а без нее стоимость была 54,21. Четырехлитровая канистра по акционной цене стоит 156,31 руб., а без акции – 173,68 рубля. В марте цены, на тот момент уже выросшие, составляли 33,36 и 106,88 руб. за литр и четыре соответственно. Не вдвое, конечно, но подорожание также ощутимо.

Перемещаемся в гипермаркеты, где в начале весны с ассортиментом все было печально, а заодно сравним цены. В «Гиппо», расположенном в ТЦ «МОМО», выбор куда шире, чем в марте. Появились Shell, Idemitsu, Sintec, Onzoil. Rolf теперь в пластиковых бутылках, а не в металлических банках. Ну и по понятным причинам здесь не стало Xado.

Lukoil Luxe 5W-30 есть только в литровых емкостях по 24,99 рубля. Плюс четыре рубля к мартовской цене. В сложившихся реалиях вполне адекватная цена.

Литр «полусинтетики» Gazpromneft Super 10W-40 весной стоил 14 руб., сегодня – 20,99. Rolf Energy 10W-40 в марте можно было купить по 15,39 руб. за литр, а сейчас на него придется потратить 23,99. При этом четырехлитровая канистра стоит 73,99 рубля.

Другие цены, которые не получится сравнить с весенними: 4 литра Shell Helix HX7 5W-30 и 5W-40 стоят 129 рублей 99 копеек; HX8 5W-30 и 5W-40 обойдутся в 159,99 за большую канистру, и это дешевле, чем в интернет-магазинах; G-Energy Synthetic 5W-30 – 28,99 руб. за литр и 109,99 за «пятилитровик».

Отправляемся в Dana Mall, где зайдем в Green. Ассортимент масла – печалька.

Mercury 5W-40 и 10W-40 продают по 15,19 и 11,99 руб. соответственно. Весной такое же масло стоило немногим более 12 и 10 рублей. В «Гиппо» цены на Mercury были ровно на 40 копеек выше.

Вторая сверху полка занята белорусским маслом Onzoil. «Полусинтетика» Optimal 10W-40 стоит 42,19 руб. за 4,5 литра, что на 20 копеек дороже, чем в «Гиппо». По сути, цена осталась весенней: 42,5 руб. стоило данное масло в марте на АЗС «Белоруснефть», где сегодня оно даже подешевело на 51 копейку.

Но возвращаемся в Green. Нижний ряд стеллажа с маслом занят продукцией «Газпромнефти». Литр Standart 10W-40 весной продавался за 14,09, а сейчас его стоимость составляет 18,89 рубля.

Наконец, «Корона». По сравнению с мартом здесь стал шире ассортимент продукции «Лукойл», добавилось масло Idemitsu.

Lukoil Luxe 5W-30 есть как в литровых бутылках по 22,5 руб., что, похоже, является одной из самых низких цен в Минске, так и в четырехлитровых емкостях по 76,51.

Вернее, четырехлитровая канистра была одна, и ее там уже нет.

Литр Luxe Turbo Diesel 10W-40 предлагается за 16,25 руб., весной он стоил 10,69. А вот Luxe 5W-40 за это время подорожало минимально с 16,85 руб. за литр до 17,19.

Shell Helix Ultra 0W-30 продавалось в марте в этом же гипермаркете за 31,68, сегодня его цена составляет 46,21 рубля.

Idemitsu можно сравнить разве что с «Гиппо», где 4 литра 5W-30 SN стоят 149,99 руб. против 152,04 в «Короне».

Наш вердикт

По сравнению с мартом масло заметно подорожало. Если тогда еще можно было найти запасы по старым ценам, то сегодня ценники уже почти везде новые. И в отличие от весны сейчас наиболее выгодные предложения можно найти в гипермаркетах, а не на заправках.

Что касается редких позиций вроде трансмиссионного масла, о котором говорилось в самом начале материала, то на них цены выросли не на четверть-треть, а в несколько раз. Поэтому закупаться впрок, в том числе привозя из-за границы то, что точно понадобится в ближайшей перспективе, сегодня вполне разумно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».