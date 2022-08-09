Тихановская объявила о создании объединенного переходного кабинета18
- 9.08.2022, 18:28
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А сама назначила себя премьер-министром.
Светлана Тихановская объявила о создании объединенного переходного кабинета на конференции в Вильнюсе.
Она стала премьер-министром и назначила представителей Кабинета на ближайшие шесть месяцев:
Павел Латушко — представитель по транзиту власти,
Александр Азаров — представитель по восстановлению правопорядка,
Валерий Ковалевский — представитель по иностранным делам,
Валерий Сахащик — представитель по обороне и нацбезопасности.
Она отметила, что в случае своего отсутствия заместителями выступят Латушко и Ковалевский. Также Тихановская сообщила, что коллективный исполнительный орган будет расширяться, в кабинете появится представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению.
Она добавила, что в команду необходимо еще много специалистов, и предложила присоединяться всем желающим. Особо Тихановская отметила женщин.
— Дорогие белоруски, я надеюсь на вашу инициативу, именно благодаря женщинам стали возможны перемены, — сказала Тихановская.