ВСУ освободили важный населенный пункт в Харьковской области 9.08.2022, 23:09

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Украинские воины ликвидировали более сотни живой силы противника.

Вооруженные силы Украины освободили еще один важный поселок в Харьковской области.

Об этом сообщает украинский дипломат и публицист Олег Шарп.

«Речь идет о селе Байрак, разделяющей важные критические пути к временно оккупированной Балаклее. В результате контрнаступления был уничтожен 1 танк, 2 БТР, 1 БМП и более сотни живой силы противника», – говорится в сообщении.

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