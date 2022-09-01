Ученые обнаружили в Трое уникальный древний сосуд 1.09.2022, 10:40

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Он был подношением божествам.

Археологи обнаружили крошечный вотивный сосуд в древнем городе Троя, который относится к эллинистической эпохе. Всего три сантиметра (1,2 дюйма) в высоту, это самый маленький контейнер, когда-либо обнаруженный в Трое. Он восходит к эллинистической эпохе, около 2300 лет назад. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog (перевод — lenta.ua).

Древний город Троя уже обрел литературное бессмертие за столетия до того, как был изготовлен этот маленький горшок. «Илиада» была записана примерно в 8 веке до нашей эры, но она передавала гораздо более старую устную традицию. Конфликт, составивший ядро истины в эпической поэме, должен был произойти в XII веке до нашей эры во время краха позднего бронзового века, который уничтожил цивилизации по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку.

Самые ранние археологические слои Трои восходят к 3500 г. до н.э., когда это было небольшое поселение на вершине холма. Он превратился в сильно укрепленную цитадель, которую регулярно разрушали, регулярно перестраивали и расширяли, создавая стратиграфический креповый пирог. Троя VIIa, разрушенная в битве около 1180 г. до н.э., считается гомеровской Троей.

После очередного цикла перестройки/разрушения Троя была перестроена греческими иммигрантами около 700 г. до н.э. с повторным использованием старых стен. Эта итерация города, названная Троей VIII, просуществовала до 85 г. до н.э., на протяжении архаического, классического и эллинистического периодов.

К классическому периоду (5-й и 4-й века до нашей эры) Троя стала популярным местом для туризма и паломничества, а к 3-му веку до нашей эры город в значительной степени превратился в священное место. Посетители оставляли подношения мифическим героям и божествам Трои в городских храмах. Крошечный горшок был одним из них.

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