В Зимбабве обнаружили останки древнейшего динозавра Африки 1.09.2022, 11:39

Ящер размером с современного пони жил около 250 млн лет назад.

В Зимбабве были обнаружены останки ранее неизвестного науке вида динозавров, сообщает Live Science. Ученые утверждают, что это самые древние кости ископаемого ящера, которые были найдены на территории Африканского континента.

Палеонтологи начали вести работы в формации Пеббли-Аркос на севере Зимбабве в 2017 году. После пяти лет раскопок в горных породах ученые обнаружили практически целый окаменелый скелет динозавра, жившего, по оценкам специалистов, около 230 млн лет назад.

Новому виду ящера дали название Mbiresaurus raathi — в честь Мбире, династии местного народа шона, когда-то правившей в этих местах. Кроме того, оно дает отсылку к Майклу Раати — первому человеку, обнаружившему доисторические окаменелости в данном районе.

По своим размерам Mbiresaurus raathi был сравним с современным шетлендским пони: он имел около 2 м в длину и примерно 0,5 м в высоту в районе бедра. «Ранние динозавры были очень маленькими и существенно отличались по габаритам от тех огромных ящеров, о которых мы привыкли думать», — пояснил Кристиан Каммерер, куратор палеонтологических исследований в Музее естественных наук Северной Каролины.

Mbiresaurus raathi входит в группу завроподов — четвероногих травоядных динозавров, которые могли очень сильно отличаться друг от друга размерами. Скажем, длина патаготитана могла достигать 37 м при массе 50–70 т.

Mbiresaurus raathi жил в поздний триасовый период (200–250 млн лет назад), когда все существующие ныне материки были объединены в единый суперконтинент Пангея. Как отмечают ученые, тот период отличался огромным разнообразием фауны: помимо динозавров, эту местность населяли многочисленные прародители нынешних млекопитающих, также различные необычные животные вроде древних крокодилов и клювовидных рептилий.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Патагонии на юге Аргентины останки неизвестного науке динозавра возрастом около 100 млн лет. Вид динозавра, живший в эпоху мелового периода, получил название Jakapil kaniukura. Палеонтологи предполагают, что это был сравнительно небольшой ящер, достигавший в длину около 1,5 м. Масса динозавра была сравнима с весом современной домашней кошки — всего 4–7 кг. Главной особенностью животного называют его броню, представлявшую собой костяные пластины, рядами протянувшиеся вдоль шеи, хребта и хвоста ящера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».