Главу МВД РФ Колокольцева не пустили в США 1 1.09.2022, 22:19

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Владимир Колокольцев

Он хотел попасть на саммит полиции ООН.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев не смог поучаствовать в саммите глав МВД в ООН, поскольку США не выдали ему визу. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».

Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Саммит начальников полиции ООН проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 1 сентября. Это третье подобное мероприятие в истории.

31 августа замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США не выдают визы российской делегации во главе с Сергеем Лавровым для участия в Генеральной ассамблее ООН, которая начнется 13 сентября. По его словам, Вашингтон оправдывает задержки трудностями в работе консульства.

После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в черный список еще в апреле 2018 года — он оказался там по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Вместе с ним под ограничения попали руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов. Тем не менее, в июне того же года Колокольцев получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.

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