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Стоящий дороже икры кофе в Беларуси еще прибавил в цене

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  • 10.09.2022, 9:30
  • 4,518
Стоящий дороже икры кофе в Беларуси еще прибавил в цене

Как выглядит инфляция на полках с продовольствием.

Белстат дает новую статистику по инфляции: за июль цены выросли на 0,1%, а годовая инфляция составила 17,9%.

Издание onliner.by посмотрело, что подорожало и подешевело больше всего.

Продовольственные товары за август подешевели на 0,7%, непродовольственные подорожали на 0,9%. Услуги стали дороже на 0,3%.

По данным Белстата, больше всего из продовольственных товаров подорожал растворимый кофе — на 6,16%. Живая рыба за месяц поднялась в цене почти на 5,5%, кетчуп — на 5%.

Больше всего в августе подешевели овощи: помидоры и морковь — в два раза, картофель — на 37%.

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