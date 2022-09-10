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ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске

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  • 10.09.2022, 10:25
  • 6,456
ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске

Знамя развернули воины 92-й бригады.

Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом», - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Другие телеграм-каналы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске.

Распространяются соответствующие фото.

Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.

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