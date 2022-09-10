ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске11
- 10.09.2022, 10:25
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Знамя развернули воины 92-й бригады.
Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом», - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Другие телеграм-каналы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске.
Распространяются соответствующие фото.
Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.