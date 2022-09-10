ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом в Купянске 11 10.09.2022, 10:25

6,456

Знамя развернули воины 92-й бригады.

Защитники Украины зашли в Купянск Харьковской области и подняли желто-голубой флаг над горсоветом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Наши в Купянске. Ребята из 1 батальона 92-й бригады подняли наш флаг над горсоветом», - пишет телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Другие телеграм-каналы также сообщают, что ВСУ уже в Купянске.

Распространяются соответствующие фото.

Впрочем, официального подтверждения информации пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».