Гомельское предприятие покупает новые фургоны в 100 раз дороже тех, которые были проданы за долги 3 10.09.2022, 10:36

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Как такое возможно.

Еще в начале 2022 года Гомельхлебпром распродавал транспорт за долги. А теперь проводит закупку аналогичной техники за собственные средства. «Флагшток» разбирался, как такое возможно.

ОАО «Гомельхлебпром» проводит масштабное обновление автопарка. На электронной тендерной площадке предприятие проводит закупку 14 автофургонов для перевозки хлебобулочных изделий. Общая стоимость закупки превышает 1,5 млн рублей. Закупка осуществляется за счет собственных средств предприятия.

Финансовая отчетность «Гомельхлебпрома» на начало 2022 года свидетельствовала о том, что собственных средств у предприятия нет. Суммарная задолженность превышала стоимость имущества на 50,5 млн рублей. В связи с тем, что предприятие стало хроническим неплательщиком, на имущество акционерного общества был наложен арест. Управление принудительного исполнения продавало автофургоны предприятия в счет погашения долгов. Подержанные фургоны, аналогичные тем, что сейчас закупаются по стоимости свыше 100 тысяч рублей уходили с молотка за сумму в 100 раз меньше.

Деньги на закупку новых фургонов появились благодаря указу Александра Лукашенко «О финансовом оздоровлении ОАО «Гомельхлебпром» от 21 февраля 2022 года. Предприятие было освобождено от исполнения обязательств по уплате санкций за нарушение сроков оплаты за муку, топливно-энергетические ресурсы, а также штрафов, накладываемых налоговой.

ОАО «Белинвестбанк» предоставил Гомельхлебпрому кредиты сроком на 5 лет с процентами в размере ставки рефинансирования. В том числе на пополнение оборотных средств выделено 5 млн. рублей, что и послужило основой для закупки новых фургонов.

Кроме того, своим указом Александр Лукашенко фактически оградил предприятие от процедуры банкротства. В отношении предприятия отменено действие нормы законодательства, по которой в случае уменьшения стоимости чистых активов акционерного общества два года подряд ниже минимального размера уставного фонда, организация подлежит ликвидации.

Остается только догадываться, почему спасительный для предприятия указ появился сразу после того, как часть имущества предприятия была распродана за символическую плату. Распродажа фургонов с последующей закупкой аналогичной техники, но по цене в 100 раз больше, не выглядит частью продуманной программы финансового оздоровления предприятия.

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