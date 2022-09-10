Украинская армия вошла в Купянск

Украинская армия вошла в Купянск13
- 10.09.2022, 11:01
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Изюмская группировка войск РФ оказалась в оперативном окружении.
Вооруженные силы Украины взяли город Купянск в Харьковской области под свой контроль и опубликовали фото с украинским флагом.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Купянск Харьковской области. Защитники Украины взяли город под свой контроль и опубликовали фото с украинским флагом.
Об этом сообщила в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
«Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!», - написала она.
Почему важно освобождение Купянска
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.
«Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск», — сказал Жданов.
Он добавил, что в таком случае изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении украинскими войсками.