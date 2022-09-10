Украинская армия вошла в Купянск 13 10.09.2022, 11:01

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Изюмская группировка войск РФ оказалась в оперативном окружении.

Вооруженные силы Украины взяли город Купянск в Харьковской области под свой контроль и опубликовали фото с украинским флагом.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов Купянск Харьковской области. Защитники Украины взяли город под свой контроль и опубликовали фото с украинским флагом.

Об этом сообщила в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!», - написала она.

Почему важно освобождение Купянска

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

«Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск», — сказал Жданов.

Он добавил, что в таком случае изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении украинскими войсками.

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