В Африке обнаружили гигантскую ископаемую выдру размером со льва 10.09.2022, 11:24

Помимо огромных размеров, у нее была еще одна любопытная особенность.

Археологи обнаружили в Африке ископаемый вид гигантских выдр. Статья об этом опубликована в Comptes Rendus Palevol.

Выдры — это род хищников, родственных куницам и хорькам. Они приспособлены к водному образу жизни, и потому имеют густой мех, обтекаемую форму тела, закрывающиеся уши и ноздри и плавательные перепонки. Крупные южноамериканские виды могут достигать в длину 180 сантиметров и весить около 50 килограмм.

Камиль Гроэ из Колумбийского университета и его коллеги описали ископаемый вид выдр, чьи кости обнаружили в Эфиопии. Возраст находки оценивается в три миллиона лет. Вид получил название Enhydriodon omoensis, «зуб калана из долины Омо», чтобы описать его, ученые из многих экспедиций откапывали кости на протяжении многих тел, в том числе удалось найти несколько фрагментов черепа, зубы и кости конечностей. При жизни животное должно было весить до 200 килограмм.

Помимо огромных размеров, у эфиопского энгидриодона была еще одна любопытная особенность: проанализировав состав стабильных изотопов углерода и кислорода в его зубах, ученые пришли к выводу, что этот зверь питался не рыбой, черепахами и крокодилами, а сухопутными млекопитающими, составляя в этом плане конкуренцию древним гиенам и большим кошкам, тоже найденным в долине Омо. В основном его добычей становились травоядные животные и питающиеся листьями.

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