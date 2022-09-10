Ученые: Старейшую в Америке обсерваторию построила неизвестная цивилизация 2 10.09.2022, 12:19

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Здание имеет уникальные особенности.

Задолго до того, как инки создали свою империю на территории современной страны Перу, и начали поклонятся богу Солнца, неизвестная цивилизация построила самую древнюю на американском континенте солнечную обсерваторию, сообщает ScienceAlert.

Археологический комплекс Чанкильо, который расположен в пустыне на берегу Тихого океана состоит из руин солнечной обсерватории, которая называется «Тринадцать башен», храма, жилых помещений и места для собраний местных жителей. Ученые считают, что это место использовалось для проведения ритуалов, а также для наблюдений за Солнцем. Также археологи пришли к выводу, что представители древней цивилизации пользовались солнечным календарем.

Археологи считают, что сама обсерватория была построена в период между 500 и 200 годами до нашей эры. Но уже в 1 веке нашей эры, по неизвестным причинам это место было заброшено.

Солнечная обсерватория «Тринадцать башен» названа так, потому, что она состоит из 13 башен, которые построены на вершине холма в направлении с севера на юг. Башни расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. В результате они образуют зубчатый горизонт. Длина этой линии из башен составляет примерно 300 м.

Если смотреть на разные точки в этой линии из башен, то можно увидеть, что эта обсерватория достаточно точно показывает положение восхода и захода солнца в течение года. Например, в день летнего солнцестояния восход солнца появляется справа от самой правой башни. В то время как в день зимнего солнцестояния восход солнца появляется слева от самой левой башни.

Эти башни расположены так хорошо, что наблюдатель, находясь рядом с холмом, мог предсказать время года в течение двух или трех дней, основываясь только на восходе или закате солнца. Например, равноденствие в сентябре можно определить, когда Солнце садится между шестой и седьмой башнями.

О представителях древней цивилизации практически ничего не известно. Но это скорее всего была одна из древнейших культур в Америке. Она на тысячу лет старше цивилизации инков, которые также известны своими астрономическими наблюдениями.

Археологический комплекс Чанкильо находится в прибрежной пустыне между реками Касма и Сечин. Поэтому ученые дали неизвестной цивилизации название культура Касма-Сечин.

В 2021 году этот комплекс был включен Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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