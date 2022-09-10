Режим Лукашенко боится католических священников

Режим Лукашенко боится католических священников2
- 10.09.2022, 12:42
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В Витебске судили ксендза Андрея Ващука.
В суде Первомайского района Витебска осудили ксендза и настоятелем прихода Святого Духа Андрея Ващука. Священника на суде не было, но это не помешало признать его виновным и присудить штраф, пишет правозащитный центр «Весна».
Ксендза Андрея Ващука обвинили в том, что он разместил в Telegram-чате изображения со свастикой в карикатурной форме. Милиционеры составили протокол на священника в тот момент, когда он был за решеткой по другому административному делу.
Судья суда Первомайского района Витебска Андрей Андрушенко заявил, что священник, по данным пограничного комитета, пешком ушел в Литву еще 15 августа, поэтому дело рассматривали без его участия. В итоге суд наказал священника штрафом в размере 320 рублей.
15 июля настоятеля прихода Святого Духа Андрея Ващука задержали и приговорили к 30 суткам ареста. Первые 15 суток священник получил по ст. 24.23 КоАП за аватарку в Facebook с бело-красно-белым флагом. В материалах дела также указаны и другие фотографии его галереи, включая флаг Украины. Второй арест ему присудили по ст. 19.11 КоАП за участие в телеграм-чате «free_vtb», признанном властями экстремистским. Пока священник был за решеткой, связанные с силовиками паблики совершали его травлю: священника обвиняли не только в призывах к протестам, но даже в употреблении наркотиков.