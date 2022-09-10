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Ученые придумали слуховой аппарат, читающий по губам даже через маску

  • 10.09.2022, 13:58
Ученые придумали слуховой аппарат, читающий по губам даже через маску

Как он работает.

Инженеры из Университета Глазго создали слуховой аппарат, читающий слова по губам даже через маску на лице собеседника. Для этого используется искусственный интеллект — радар сканирует движения губ и определяет, для какого звука они характерны. Для открытых лиц точность — 95%, для закрытых — 83%, пишет Study Finds.

Новый слуховой аппарат будет использовать и традиционную технологию усиления звуков. 

Аппарат-сканер поможет людям хорошо слышать как в обычных условиях, так и в шумной обстановке. До этого эффект коктейльной вечеринки слабослышащим обеспечивали аппараты, которые читали по губам с помощью камеры. Но видеозапись собеседников могла нарушать неприкосновенность их частной жизни.

«Примерно у 5% людей в мире есть нарушения слуха — это 430 миллионов человек. Слуховые аппараты изменили жизнь многих из них», — заявил соавтор разработки Каммер Аббаси.

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