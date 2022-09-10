Ученые придумали слуховой аппарат, читающий по губам даже через маску 10.09.2022, 13:58

Как он работает.

Инженеры из Университета Глазго создали слуховой аппарат, читающий слова по губам даже через маску на лице собеседника. Для этого используется искусственный интеллект — радар сканирует движения губ и определяет, для какого звука они характерны. Для открытых лиц точность — 95%, для закрытых — 83%, пишет Study Finds.

Новый слуховой аппарат будет использовать и традиционную технологию усиления звуков.

Аппарат-сканер поможет людям хорошо слышать как в обычных условиях, так и в шумной обстановке. До этого эффект коктейльной вечеринки слабослышащим обеспечивали аппараты, которые читали по губам с помощью камеры. Но видеозапись собеседников могла нарушать неприкосновенность их частной жизни.

«Примерно у 5% людей в мире есть нарушения слуха — это 430 миллионов человек. Слуховые аппараты изменили жизнь многих из них», — заявил соавтор разработки Каммер Аббаси.

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