Вражеский агент: почему российские депутаты обвинили Путина в госизмене 4 Владислав Гирман, «Деловая столица»

10.09.2022, 14:11

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Последствия войны для РФ становятся катастрофическими.

Депутаты из родного для президента РФ Санкт-Петербурга обратились к Госдуме с призывом отстранить Владимира Путина в связи с государственной изменой.

Соответствующее обращение подал на рассмотрение совета муниципального округа Смольнинское подал депутат от «Яблока» Дмитрий Палюга. Поддержали его практически все присутствующие депутаты за исключением трех воздержавшихся.

Однопартиец Палюги – Никита Юферев, который 3 августа писал письмо на деревню Путину, в Кремль, с просьбой остановить «спецоперацию» в Украине, в свою очередь расшифровал, почему «яблочники» считают Путина госизменником:

В результате решения Путина начать «спецоперацию» массово гибнут российские военные.

В российской экономике начались серьезные проблемы.

«СВО», призванная остановить расширение НАТО на восток, напротив, привела к увеличению общей границы РФ с Альянсом в два раза.

Заявленная цель «демилитаризировать» Украину привела к милитаризации и получению Киевом оружия на $38 млрд.

Поэтому авторы обращения считают, что действия Путина «несут угрозу нацбезопасности России» и его следует отправить в отставку.

Что ж. По своей сути обращения «Яблока» — абсолютно верно. Ни одной из целей «СВО» российские войска так и не достигли. Напротив, их положение усугубляется, как и ситуация в российской экономике.

Однако главный «герой» обращения не собирается менять ни риторику, ни политику.

Напротив, за несколько часов до принятия советом МО Смольнинское этого обращения к Госдуме, Путин провел очередной сеанс успокоения народных масс в ходе визита во Владивосток. Прибыл он туда, чтобы понаблюдать 6 сентября за ходом военных учений «Восток-2022» вместе с министром Шойгу и генералом Герасимовым, и для того, чтобы выступить на Восточноэкономическом форуме.

Этот сеанс массового гипноза в исполнении Путина был проведен в связи с растущим числом сограждан, получивших похоронки, а также шокированных ценами на полках магазинов. И что характерно — на фоне сообщений об успешном контрнаступлении ВСУ под Харьковом, а также в Херсонской области.

Создавая, точнее воссоздавая, свою альтернативную картину происходящего, Владимир Путин умудрился совместить одновременно сразу несколько стадий восприятия смерти собственного режима в нынешнем виде: отрицание, гнев, торг.

Причем ввиду оскудевшего креатива риторически он и его спичрайтеры копировали заявления украинского руководства о войне. Отсюда посыл о существовании огромного количества «хороших украинцев» — тех, кто ненавидят якобы «режим в Киеве» и с которыми Кремлю нужно поддерживать связь.

Еще один пример – слова о том, что жители Донбасса, мол, «защищают свою родину и идентичность» (в кавычках — фактически прямая цитата из выступлений президента Украины). Те самые жители Донбасса, которых зачастую насильно мобилизуют и отправляют на убой перед российскими кадровыми военными, которые, видать, тоже на украинской земле защищают свою идентичность и родину. Только не очень-то у них – и у первых, и у вторых – это получается.

И пока кремлевские пропагандисты «без паники», но очень оживленно обсуждают провалы ВС РФ в Харьковской и Херсонской областях, Путин утверждает, что Россия на самом деле ничего не потеряла. 640 солдат за сутки, согласно сообщению ГШ ВСУ, — это, конечно, ничего. И совсем ничего — надвигающаяся экономическая катастрофа, которую центробанку и правительству РФ удавалось сдерживать только колоссальным вливанием денег из запасов.

Но это официально и для масс. А в подготовленном для закрытой встречи топ-чиновников докладе, копия которого попала в распоряжение агентства Bloomberg, говорится, что российскую экономику ожидает продолжительная и глубокая рецессия, поскольку санкции лишь будут усиливаться, затрагивая основные для экономики РФ отрасли, которые годами были главным источником дохода для казны. Речь, конечно, о нефти и газе, от которых медленно, но уверенно отказывается крупнейший клиент – Европа.

Оптимистичный прогноз – падение экономики на 8,3% от уровня 2021 г., и пессимистичный – на 11,9%. Вернется же она на довоенный уровень, если повезет, в конце десятилетия. Это если бы Россия уже сейчас остановилась – капитулировала и начала работать над снятием санкций.

Но пока ничего подобного не наблюдается. Сейчас в этом вопросе у Путина стадия публичного отрицания, все, мол, идет по плану.

Хотя, стоит заметить, другими своими заявлениями на форуме он и отрицает свое отрицание – когда взбешенный политикой коллективного Запада пытается предложить Европе торг в том виде, в каком его понимает он сам – в форме шантажа.

Во-первых, Путин угрожает прекратить поставки в Европу энергоносителей в случае установления последней предельных цен на нефть и газ с целью лишить Кремль энергетического инструмента давления. Что, к слову, на днях анонсировал его спикер Дмитрий Песков, предложивший, грубо говоря, обменять поставки углеводородов на отмену санкций.

Во-вторых, Путин наряду с газовым и нефтяным шантажом также прибегнул вновь к продовольственному, когда, казалось бы, Стамбульское зерновое соглашение начало работать.

В частности, российский лидер заявил, что поставки по «зерновому коридору» из одесских портов нужно ограничить, потому что они, мол, все идут в Европу, а не в страны Африки. Таким образом Путин зацементировал один из ключевых нарративов пропагандистских кампаний РФ в Африке – о «европейцах-колонизаторах», которые, дескать, прикрылись бедствующими странами Африки, чтобы заполучить украинское зерно.

Текущее положение вещей не столь важно. Для Путина и Кремля в целом. Сейчас они просто продолжают привычно полностью искажать реальность с целью заставить евроатлантическое сообщество прекратить поддержку Украины.

Столь откровенный шантаж свидетельствует если не об отчаянии обитателей Кремля, то по крайней мере о том, что там уже осознают глубину провала на украинском и других направлениях.

И вопрос в том, когда российский правитель продемонстрирует нам четвертую и пятую стадии – депрессию и смирение.

Ну и, разумеется, любопытно, что случится с депутатами муниципального округа Смольнинское, которые разоблачили агента Путина.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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