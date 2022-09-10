Ученые открыли новый вид динозавров 10.09.2022, 17:00

Его назвали тюбингозавром.

Скелет, около 100 лет хранившийся в немецком музее, принадлежит ранее неизвестному виду динозавров, которому только сейчас дали название. Об исследовании сообщил сайт Тюбингенского университета, пишет «Фокус»).

Ученые нашли кости динозавра во время раскопок в Троссингене на юго-западе Германии еще в 1922 году и отправили в музей при Тюбингенском университете. Тогда палеонтологи решили, что останки принадлежат платеозавру — травоядному динозавру с длинной шеей и цепкими передними лапами, которые жили около 204-214 млн лет назад (триасовый период).

Недавно сотрудники университета провели повторное исследование и выяснили, что на самом деле в музее все это время хранился скелет неизвестного вида, который назвали тюбингозавром в честь города Тюбингем и двух ученых — Вольфганга Майера и Уве Фрица, на латыни же название звучит так: Tuebingosaurus maierfritzorum.

Хорошее состояние костей и осадочные породы свидетельствуют о том, что найденный динозавр миллионы лет назад утонул в болоте. Кости на левой стороне тела, скорее всего, еще несколько лет находились на поверхности, а потому не сохранились. Отдельные части скелета Tuebingosaurus maierfritzorum, которые до сих пор хранились отдельно, теперь воссоединены и выставлены в двух больших витринах музея.

По словам исследователей, тюбингозавр жил примерно 203 до 211 миллионов лет назад в регионе под названием Швабский Альб и был похож на зауроподов. Сейчас в распоряжении ученых есть в основном только задняя часть тела: широкие и крепкие бедра, сросшиеся крестцовые позвонки, а также необычно большие и крепкие длинные кости — обе черты подразумевают передвижение на четырех лапах.

Вероятно, это отличало их от платеозавров, которые тоже обладали длинной шеей, но ходили на двух лапах. По строению тюбингозавр больше похож на более поздних зауроподов, таких, как брахиозавры или диплодоки. В своей статье ученые подчеркивают, что ранние динозавры, населявшие территорию современной Европы, были намного разнообразнее, чем считалось ранее.

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