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Разбитые украинскими десантниками войска РФ на Харьковщине показали на видео

  • 11.09.2022, 11:22
  • 1,832
Разбитые украинскими десантниками войска РФ на Харьковщине показали на видео

Бойцы Сичеславской бригады вошли на разгромленные позиции врага.

В сети показали, что осталось от позиций российских оккупантов в Харьковской области после успешного наступления Вооруженных Сил Украины. Теперь на них можно увидеть только разбитую технику, трупы захватчиков и груды мусора.

Соответствующее видео опубликовали на официальной странице Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Именно ее подразделения разбили позиции врага.

«Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача», – отметили на видео защитники Украины.

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