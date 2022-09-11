Разбитые украинскими десантниками войска РФ на Харьковщине показали на видео 11.09.2022, 11:22

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Бойцы Сичеславской бригады вошли на разгромленные позиции врага.

В сети показали, что осталось от позиций российских оккупантов в Харьковской области после успешного наступления Вооруженных Сил Украины. Теперь на них можно увидеть только разбитую технику, трупы захватчиков и груды мусора.

Соответствующее видео опубликовали на официальной странице Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Именно ее подразделения разбили позиции врага.

«Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача», – отметили на видео защитники Украины.

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