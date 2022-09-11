Оккупанты сбежали из Казачьей Лопани в российский Белгород

Оккупанты сбежали из Казачьей Лопани в российский Белгород3
- 11.09.2022, 12:48
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Над поселком установили флаг Украины.
Российские военные эвакуируются вместе с населением из Казачьей Лопани Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины.
Об этом сообщили в Дергачевском городском совете.
Перед этим Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщал о том, что российские военные начали эвакуацию из поселка.
«По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисти бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба», - отмечает Задоренко.