Боец полка Калиновского «Август»: Мы сделаем все, чтобы произошло освобождение Беларуси 4 11.09.2022, 14:09

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Многие побратимы в ВСУ готовы помогать белорусским добровольцам.

Боец полка имени Кастуся Калиновского с позывным «Август» – активный участник протестов 2020 года в Беларуси. Сейчас он защищает Украину и отвечает за разведку в полку Калиновского, сообщает «Белсат».

«Август» в 2020 году был дважды задержан в Беларуси. Первый раз – за акции солидарности на 10 суток, второй – во время столкновений с милицией в ночь с 10 на 11 августа:

«Меня сильно избили, и я попал в реанимацию. Там мне зашили голову. И утром я проснулся и просто ушел из больницы. То есть я предупредил врачей, сказал: «Извините, я здесь не могу оставаться, потому что меня арестуют». И вышел, ушел из больницы в хирургической одежде, таком платье хирургическом».

На четвертый день войны в Украине «Август» приехал в Киев, чтобы присоединиться к белорусским добровольцам. Для этого ему на свой риск пришлось пройти весь Киев и, чтобы не быть застреленным на блокпостах, он завернулся в украинский флаг. И это действительно помогло. Последние четыре месяца «Август» работал на херсонском направлении, несколько раз принимал участие в операциях Херсонской области.

Полк Катуся Калиновского в понимании «Августа» – это настоящий резерв белорусской нации:

«Если случится так, что нужны будут люди, которые с оружием в руках смогут сделать что-то для Беларуси, – они уже есть, и они национально ориентированы, что чрезвычайно важно, так как раньше в Беларуси были только военные без национальной ориентации, попросту российские наемники, которым скажут идти, и они пойдут».

«Август» также рассказал, как едва не подорвался на мине, вспомнил своих побратимов – «Бреста» и «Волата».

«Мы сделаем все, чтобы после освобождения Украины произошло освобождение Беларуси, и многие в ВСУ готовы нам с этим помогать», — подытоживает «Август».

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