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Жительница Балаклеи: Убегая, оккупанты влезали на танки по 50 солдат

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  • 12.09.2022, 14:08
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Жительница Балаклеи: Убегая, оккупанты влезали на танки по 50 солдат

Многие не успевали даже собрать вещи.

Жительница украинской Балаклеи Анна Горбель рассказала, что жители города лично видели, как бежали оккупанты

Об этом она сказала в эфире телеканала «Еспресо».

«Сначала ВСУ освободили юго-западный район Балаклеи, Лагеря и оккупанты, как серое облако бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат залезали на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты также залезли в машину. Они просто убегали, они просто убегали. Как ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины», - отметила Горбель.

По ее словам, во время оккупации Балаклеи, оккупанты брали в плен гражданских.

«Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодой врач был убит, когда он возвращался с работы», - добавила. Горбель.

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