Юань переживает рекордное падение 5 12.09.2022, 18:11

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Ослабление юаня происходит в решающий момент для Коммунистической партии Китая.

Нынешний год может стать годом рекордного падения юаня по отношению к доллару. Давление на китайскую валюту оказывает растущее расхождение в курсах денежно-кредитной политики США и Китая, пишет The Moscow Times.

Ослабление юаня происходит в решающий момент для Коммунистической партии, которая готовится к октябрьскому съезду, где, как ожидается, будет оформлен третий срок пребывания у власти председателя КНР Си Цзиньпина.

С начала года курс юаня снизился на 8,7%, достигая 6,96 юаня/$ на прошлой неделе; даже если он останется на этом уровне, это будет самое значительное годовое падение с тех пор, как Китай отказался от привязки курса к доллару и перешел к управляемому плавающему обменному курсу в 2005 г.

Юань начал заметно слабеть весной, когда в результате проводимой Си политики нулевой терпимости к ковиду власти посадили на двухмесячный карантин многомиллионный Шанхай — финансовый центр страны. Продолжение этой политики способствовало значительному замедлению экономического роста. Падение юаня ускорилось в последние недели, когда доллар заметно укрепился по отношению к другим ведущим мировым валютам.

Поскольку Федеральная резервная система США намерена и дальше агрессивно повышать процентные ставки, а Народный банк Китая (НБК) сохраняет мягкую денежную политику с целью поддержать экономику, ослабление юаня может продолжиться, полагают аналитики. «Не думаю, что власти собираются решительно выступить в защиту юаня, установив какой-либо рубеж для курса, но они не хотят и ненужной волатильности», — говорит Мансур Мохи-уддин, главный экономист Bank of Singapore.

В прошлом в периоды длительного ослабления юаня китайские власти пытались помочь курсу опосредованными способами или словесными интервенциями. Вот и на прошлой неделе НБК снизил нормы резервирования иностранной валюты для банков, а заместитель председателя центробанка Лю Гуоцян заявил журналистам: «Точный валютный курс предсказать сложно, и я бы всем посоветовал не спекулировать. Мы хотим, чтобы курс был обоснованным, а рынок в целом — стабильным».

Несмотря на прогнозы, что курс может достичь 7 юаней/$, мало кто ожидает, что китайская валюта упадет так же сильно, как японская иена, которая в этом году подешевела примерно на четверть по отношению к доллару. Медианный прогноз опрошенных Bloomberg экономистов на конец года — 6,8 юаня/$.

«Допуская некоторую девальвацию, [власти Китая] позволяют курсу автоматически скорректироваться по отношению к сильно укрепившемуся доллару, — говорит Вэй Хэ, аналитик Gavekal Dragonomics. — Но поскольку Китаю уже приходится иметь дело со значительным оттоком капитала, НБК вряд ли рискнет допустить более значительное падение курса».

На торгах в понедельник доллар стоил 6,93 юаня.

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