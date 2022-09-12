В Госдуме РФ предложили разрешить воевать многодетным отцам 11 12.09.2022, 21:27

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Инициаторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России».

Депутаты Госдумы внесли законопроект о зачислении многодетных родителей в мобилизационный резерв. Такое право должны получить граждане, имеющие трех и более детей. Сейчас возможность военной службы для них закрыта. Кроме того, они подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России», среди которых председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместители Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин. Поправки вносятся в действующий закон о мобилизации.

В пояснительной записке сказано, что многодетные отцы должны иметь возможность стать резервистами, если у них есть такое желание. По словам авторов инициативы, сейчас это «хотели бы сделать многие», и надо удовлетворить этот запрос.

Мобилизационный резерв появился в России в 2015 году. В мирное время резервисты проходят военное обучение без отрыва от основной работы, а при объявлении мобилизации автоматически пополняют собой ряды армии и отправляются на войну. Если поправки примут, то многодетные отцы, пожелавшие стать резервистами, также лишатся отсрочки от призыва на фронт.

На фоне продолжающейся войны в Украине и поражения российской армии под Харьковом в стране вновь заговорили о мобилизации. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что такой необходимости сейчас нет. Он также выступил против введения в России военного положения. По мнению сенатора, это было бы только на руку противнику России — НАТО, чтобы «народ начал бурлить».

В Госдуме с Климовым не согласились. Член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил за полную мобилизацию в России. Без нее и перевода экономики на военные рельсы страна «должных результатов» не достигнет, уверен он.

Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что «нужно готовиться к любому развитию событий». Пока всеобщая мобилизация не нужна, но о частичной забывать не стоит, добавил он.

Вопросы о том, хватает ли России личного состава для участия в войне с Украиной, и не планируется ли объявить всеобщую мобилизацию, задали и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он вновь переадресовал их в Минобороны, пояснив, что они не относятся к его компетенции. Ранее Песков заявлял, что информация о возможной мобилизации в России — это «чистые фейки».

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