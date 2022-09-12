Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «российских карточных туристов» 1 12.09.2022, 22:25

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Спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян начал расти после ухода Visa и Mastercard.

С 12 сентября как минимум два узбекских банка ужесточили условия выдачи банковских карт нерезидентам, пишет РБК.

С понедельника, 12 сентября, узбекистанский банк «Капитал» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые пробудут на территории республики более 15 дней. Исключения кредитная организация сделает для студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране. Условия работы с иностранцами также изменил узбекский банк «Ипак Йули» — с 12 сентября он начал выдавать карты зарубежным клиентам только в головном офисе в Ташкенте.

В августе председатель правления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов говорил, что количество банковских счетов, открываемых нерезидентами в Узбекистане, с начала 2022 года росло на 15−20% каждый квартал и к концу полугодия достигло 169 тыс. По его словам, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около 115 млн долларов.

Спрос на «карточный туризм» среди россиян начал расти после начала войны в Украине и ухода с российского рынка Visa и Mastercard. Наиболее популярными странами для оформления банковских карт среди граждан России стали Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Казахстан и Таджикистан.

Россияне также начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard в белорусских банках. Они не могут платить белорусскими картами на российских платформах или в российских магазинах. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей.

Например, Беларусбанк сообщил, что со стороны граждан России наблюдается устойчивый повышенный спрос на карты — во II квартале этого года по сравнению с I число заявок увеличилось на 58,7%.

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