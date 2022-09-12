Польская часть газопровода Baltic Pipe готова к вводу в эксплуатацию 12.09.2022, 23:26

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Церемония запуска запланирована на 27 сентября.

Генеральный директор польского оператора магистральных газопроводов Gaz System Томаш Стемпень, выступая на энергетической конференции в Жешуве, заявил, что газопровод Baltic Pipe уже готов к приему газа, передает «Радио Польша».

Томаш Стемпень сообщил, что церемония ввода в эксплуатацию этой стратегической инвестиции, которая создаст альтернативный источник поставок газа и сделает Польшу независимой от поставок из России, запланирована на 27 сентября:

«Идет завершающая подготовка, и уже в сентябре произойдут первые поставки. Это символическая инвестиция, которая венчает 30 лет борьбы Польши за диверсификацию поставок газа. Мощность газопровода позволит заместить поставки газа из РФ».

Газопровод Baltic Pipe соединит Норвегию, Данию и Польшу и будет иметь пропускную способность 10 миллиардов кубометров в год. Baltic Pipe является одним из трех столпов польской стратегии энергетической безопасности наряду с терминалом СПГ в Сьвиноуйсьце и польскими газовыми хранилищами. Напомним, что Польша ежегодно потребляет около 20 миллиардов кубометров газа.

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