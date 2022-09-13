В Праге нашли неолитическое сооружение, которое старше Стоунхенджа 13.09.2022, 11:27

Археологи считают, что ему примерно семь тысяч лет.

На окраине столицы Чехии специалисты из Института археологии Чешской академии наук обнаружили так называемую ронделу. Пусть читателя не пугает новое слово — само явление ему хорошо знакомо. Это доисторическое земляное сооружение — как правило, канава (иногда с валом) в форме круга или эллипса. В Британии их называют хенджами, пишет Naked science.

Если по канаве расставлены камни (менгиры), то такой хендж археологи назовут уже кромлехом. Самый известный кромлех — Стоунхендж. Несмотря на то, что нам больше известны британские хенджи, на территории Центральной Европы таких сооружений (называемых ронделами) нашли уже достаточно много.

На сегодняшний день археологи раскопали около 200 рондел, 35 из них — на территории Чехии. Их диаметр варьируется от 20 до 130 метров. Все они были построены в V тысячелетии до нашей эры. Это делает их самыми древними монументальными сооружениями в Европе, намного старше египетских пирамид или английского Стоунхенджа.

Ронделу, найденную на окраине Праги, датировали по радиоуглеродному методу 4900-4600 годами до нашей эры, что совпадает с возрастом большинства таких находок в Центральной Европе. Ее диаметр – 55 метров.

Археологи обнаружили не только саму кольцевую канаву, но и отверстия в земле: желоба, в которые, скорее всего, были вставлены деревянные конструкции. Исследователи также отметили, что у строения, которое, видимо, в неолите возвышалось над ронделой, были три отдельных входа. Ранее неподалеку нашли неолитическое поселение, существовавшее в V тысячелетии на протяжении 300-400 лет.

Как правило, ронделы находят рядом с так называемыми длинными домами — особым типом жилища раннего неолита. Это вытянутое строение с одной общей комнатой. Конечно, возникает вопрос: если люди жили в длинных домах,то зачем они строили нечто, от чего нам остались лишь кольцевидные канавы?

Руководитель раскопок Мирослав Краус (Miroslav Kraus) так отвечает на этот вопрос: «Одна из гипотез заключается в том, что такое сооружение могли использовать как экономический центр, центр торговли. Также это мог быть центр какого-то религиозного культа, где проводились обряды или ритуалы, связанные со временем года».

Ронделы (как и британские хенджи) строили каменном веке, когда люди еще не знали железа и все их инструменты были сделаны из камня, костей или дерева. Копать такими канавы и желоба под деревянные конструкции и проводить прочие земляные работы было невероятно трудоемко. И эта работа проведена не для обеспечения себя жильем: мы уже отметили, что жили строители рондел в других домах. Следовательно, эти сооружения были для европейцев раннего неолита весьма важными.

Ученые обычно связывают строителей рондел с культурой линейно-ленточной керамики и ее позднейшими развитиями. Эта культура, по современным представлениям, сформировалась на среднем Дунае (в том числе — на территории сегодняшней Чехии).

Носители культуры линейно-ленточной керамики селились на плодородных землях по берегам рек и почему-то избегали морского побережья. Долгое время основным занятием этих людей считали подсечно-огневое земледелие: они выращивали пшеницу, реже — рожь и ячмень. Однако сейчас, благодаря археологическим находкам, стало ясно, что они успешно совмещали земледелие и скотоводство: разводили крупный рогатый скот, а также свиней и коз.

Добавим, что два года назад чешские археологи опубликовали работу, в которой описали свою находку — деревянный колодец, возраст которого после многократных проверок определили в 7,5 тысячи лет. На сегодняшний момент это самое древнее из надежно датированных деревянных сооружений в мире.

Авторы работы отдельно отметили, что строители колодца были мастерами своего дела — скорее всего, специализировались на подобных работах. Это означает, что в ранненеолитических сообществах Европы существовала такая экономика, при которой люди могли существовать за счет своих специализированных навыков, без обязательного натурального хозяйства. Обычно наличие такого «ремесленного» слоя в обществе связывают с более поздними временами.

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