Ученые нашли новый способ сжигать жир 13.09.2022, 12:05

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Исследователи прервали сверхмагистраль нервных клеток.

Ученые обнаружили ранее неизвестную связь, которая позволяет жировым клеткам напрямую «разговаривать» с мозгом — по крайней мере, у мышей, пишет «Хайтек».

Команда визуализировала скрытые сенсорные нервные пути, используя специальную технику. Она делала ткани животных прозрачными. Когда исследователи эту разрушили связь, мыши сжигали больше жира. В итоге, ученые пришли к выводу, что нарушение этой коммуникационной сети однажды поможет в лечении ожирения. Во всяком случае, если результаты эксперимента воспроизвести на людях.

Раньше исследователи знали, что мозг использует симпатическую нервную систему, чтобы заставить тело сжигать больше жира. Эта ветвь нервной системы «направляет» реакцию «бей или беги» и использует жир в качестве основного источника топлива для органов тела. Другими словами, исследователи уже знали, как мозг использует нейроны для отправки односторонней информации в жировую ткань.

Новое исследование показало, что жир также посылает сообщения в мозг через сенсорные нервные клетки или нейроны, известные как ганглии дорзального корешка (DRG). Они получают сенсорную информацию от тела для отправки сигналов в головной мозг через спинной.

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что DRG передают информацию не только от кожи к мозгу, но и от жировой ткани. Но какую информацию информацию передают нейроны было не понять — все из-за сложности визуализации нейронов на больших расстояниях. Исследователи решили эту и другие проблемы.

В этом исследовании ученые флуоресцентно пометили нейроны DRG, которые проникают в жировую ткань. Используя систему, которая делает ткани животных прозрачными, они увидели пути DRG от их происхождения около спинного мозга до бурого жира.

Бурая жировая ткань — один из двух видов жировой ткани у млекопитающих. Он хорошо развит у новорожденных и у животных, впадающих в спячку. У взрослого человека бурая жировая ткань присутствует и метаболически активна, однако она регрессирует с возрастом.

Когда исследователи использовали вирус для уничтожения нейронов DRG, которые связаны с бурым жиром, мыши сжигали больше жира. Гены, связанные с производством жира и выделением тепла, увеличились. Кроме того, мыши не прибавляли в весе после разрушения их DRG.

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