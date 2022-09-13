В ОДКБ в ответ на просьбу Армении о помощи пожелали здоровья 13.09.2022, 13:41

1,574

Еревану также пообещали выпустить специальное комюнике.

В секретариате ОДКБ ответили 13 сентября на просьбу Армении о помощи в связи с началом боевых действий с Азербайджаном. Там похвалили Россию и пообещали выпустить специальное комюнике в связи с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана.

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — заявили в ОДКБ.

Также там рассказали, что «высоко оценивают» посреднические усилия Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9:00 13 сентября.

В секретариате ОДКБ в связи с обращением Армянии сообщили, что совместно с Объединенным штабом ОДКБ организовали работу «по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации».

Также там пожелали здоровье и скорейшего выздоровления раненым в ходе конфликта.

Напомним, что страны ОДКБ в 2009 году создали Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). По словам помощника президента России С. Приходько, приоритетными задачами КСОР стали отражение актов военной агрессии против стран-участниц ОДКБ и проведение спецопераций по борьбе с международным терроризмом и насильственными проявлениями экстремизма. Их использовалм для подавления протестов в Казахстане в январе 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».