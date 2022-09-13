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ВСУ освободили Липцы, Глубокое и Стрелечье Харьковской области

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  • 13.09.2022, 18:38
  • 3,264
ВСУ освободили Липцы, Глубокое и Стрелечье Харьковской области

В населенных пунктах подняты украинские флаги.

Украинские военные деоккупировали еще три населенных пункта в Харьковской области — Липцы, Глубокое и Стрелечье. Они находятся неподалеку от границы с Россией.

Об этом сообщает 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады в Telegram.

«Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого «русского мира» здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села», — написали военные.

Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.

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