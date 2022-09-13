В Беларуси не хватает уже почти 100 тысяч работников 6 13.09.2022, 19:52

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Идем на рекорд.

В Беларуси продолжает расти дефицит кадров. В службах занятости зарегистрировано 98,5 тыс. вакансий. Для сравнения: на 7 сентября было открыто 97,3 тыс. вакансий. «Зеркало» посмотрело, в каких работниках нуждаются наниматели, а также какими зарплатами заманивают соискателей.

Чуть больше половины вакансий — 54,4 тыс. — на зарплату до 700 рублей. При этом наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов. Зарплату больше 1500 рублей готовы платить по 10176 вакансиям.

Так, продолжает расти дефицит на медиков. Для врачей-специалистов открыта 3969 вакансий, для медсестер — 3441.

Для водителей автомобилей открыто 4038 предложений от нанимателей, для продавцов — 2207, поваров — 1938.

Напомним, в Беларуси зафиксировали новый исторический минимум по числу занятых в экономике. Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, не исключено, что свою лепту продолжает вносить миграция населения.

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