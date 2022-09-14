Украинская армия форсировала реку Оскол: актуальные карты боевых действий 1 14.09.2022, 8:01

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Наступление ВСУ в Харьковской области продолжается.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия, оттесняя войска РФ на юге и востоке и нанося им большие потери. Появилась информация о том, что украинские воины форсировали реку Оскол в Боровой (поселок городского типа в Изюмском районе Харьковской области).

Актуальные карты боевых действий в Украине опубликовал американский Институт изучения войны (ISW) в Twitter.

Как отметили аналитики, о форсировании ВСУ реки Оскол в Боровой, 13 сентября сообщили российские источники.

Аналитики отмечают, что кремлевские блогеры определили Оскол как новую линию фронта.

«13 сентября они информировали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграници Луганской области», - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.

«В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и ВСУ, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали», - добавили аналитики.

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