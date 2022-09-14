Фронт у Давыдова Брода прорван: ВСУ начали наступление на востоке от Херсона

Фронт у Давыдова Брода прорван: ВСУ начали наступление на востоке от Херсона4
- 14.09.2022, 8:18
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Российская группировка на правом берегу Днепра может попасть в окружение.
Российские пропагандистские СМИ начали массово писать о серьезном прорыве ВСУ в районе Давыдова Брода вечером 13 сентября.
Украинская сторона пока официально информацию не комментирует. Но американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине, на которых видно, что фронт возле Давыдова Брода в Херсонской области действительно прорван и украинская армия начала наступление на востоке от Херсона.
«ВСУ прорвали Давыдов Брод. Подразделения Росгвардии приняли бой и сражаются с превосходящими силами противника», - пишут в панике кремлевские пропагандисты.
Если опираться на аналитиков ISW, то это означает, что ВСУ успешно форсировали реку Ингулец. Для российской группировки, которая и так находится в огневом «котле» на правом берегу Днепра, такой сценарий был бы катастрофой. Ее восточная часть после рассечения оказалась бы в окружении.