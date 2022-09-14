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Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

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  • 14.09.2022, 13:17
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Зеленский прибыл в освобожденный Изюм

Президент Украины вместе с ВСУ поднял государственный флаг над городом.

В среду, 14 сентября, в освобожденном украинскими десантниками Изюме Харьковской области подняли флаг Украины. Туда прибыл и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщила 25-летняя воздушно-десантная Сичеславская бригада в Facebook.

«В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город от рашистских оккупантов», - говорится в сообщении.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли, и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над горсоветом.

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