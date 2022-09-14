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Мотострелковый взвод РФ в полном составе сдался ВСУ

  • 14.09.2022, 15:20
  • 1,752
Мотострелковый взвод РФ в полном составе сдался ВСУ

Украинские бойцы показали видео с пленными оккупантами.

Украинские военнослужащие захватили на одном из направлений мотострелковый взвод российской армии.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях в среду, 14 сентября, сообщает nv.ua.

На нем можно увидеть группу украинских бойцов, выстроивших в шеренгу сразу 13 человек в военной форме.

В то же время, к каким именно войскам относятся пленные оккупанты, не уточняется.

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