Мотострелковый взвод РФ в полном составе сдался ВСУ 14.09.2022, 15:20

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Украинские бойцы показали видео с пленными оккупантами.

Украинские военнослужащие захватили на одном из направлений мотострелковый взвод российской армии.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в соцсетях в среду, 14 сентября, сообщает nv.ua.

На нем можно увидеть группу украинских бойцов, выстроивших в шеренгу сразу 13 человек в военной форме.

В то же время, к каким именно войскам относятся пленные оккупанты, не уточняется.

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