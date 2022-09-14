Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель РФ Су-30

Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель РФ Су-301
- 14.09.2022, 16:18
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Опубликовано видео ликвидированного самолета.
Львовские десантники сбили многоцелевой истребитель Су-30 российских оккупантов из зенитной установки ЗУ-23.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу ДШВ в Telegram.
Российский самолет был ликвидирован зенитчиками 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
«Пилот оккупантов не ожидал, что львовские десантники смогут его сбить с 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23», — говорится в сообщении.
ДШВ также опубликовали видео ликвидированного самолета.