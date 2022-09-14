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Задержание дипломата ЕС будет иметь очень тяжелые последствия для Лукашенко

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  • 14.09.2022, 16:51
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Задержание дипломата ЕС будет иметь очень тяжелые последствия для Лукашенко
Эвелина Шульц

Об этом заявил официальный представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

Задержание в Минске дипломата ЕС Эвелины Шульц будет иметь очень тяжелые последствия, сказал в интервью DW Петер Стано, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам.

По его словам, произошедшее хорошо показывает сущность белорусского режима. С одной стороны, говорят об амнистии, с другой - проходят политические процессы за закрытыми дверями. «А затем они осмеливаются на недопустимый и очень опасный шаг по задержанию дипломата», - говорит Стано. Он заявил, что ситуация вызвала жесткую реакцию со стороны ЕС, главу белорусской дипмиссии в Брюсселе вызывали для объяснений.

Стано заметил, что это уже второй случай задержания европейского дипломата. «Мы примем меры, чтобы показать, что абсолютно не согласны мириться с подобными вещами. Произошедшее будет иметь очень тяжелые последствия. Опять же, на дипломатическом уровне, но мы четко дали понять, что подобное неприемлемо и больше не должно повторяться», - заявил он.

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