Украинское «Ватерлоо» для армии РФ 3 15.09.2022, 9:11

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Чем грозит Кремлю разгром российских войск.

На этой неделе украинские войска развернули масштабное контрнаступление в Харьковской области: отмечается, что от ситуации на линии фронта будущее президента России Владимира Путина и, следовательно, будущее самой России.

Об этом сообщает Newsweek.

Хотя об окончательных результатах текущей ситуации говорить рано, тем не менее становится ясно, что украинская армия превосходит российскую по тактике руководства и моральному духу. В свою очередь, при сохранении поставок с Запада — в первую очередь из США — украинцы могут вытеснить российских оккупантов из своей страны.

Кроме того, шансов на мирное урегулирование нет - украинцев ничего не устроит, кроме капитуляции России. После всех преступлений, которые совершили российские оккупанты на территории Украины, жители страны не пойдут ни на какие условия, кроме капитуляции России.

Если Россия потерпит поражение, то что ожидает Путина и его соотечественников? В этой ситуации возможны протесты в крупных российских населенных пунктах и смена правительства. Не исключено, что Россия может закончить свое существование, как и Советский Союз.

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