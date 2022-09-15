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Мнение: Военные поднимут Лукашенко на вилы

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  • 15.09.2022, 9:33
  • 9,732
Мнение: Военные поднимут Лукашенко на вилы

Интересно наблюдать, как диктатор стал еще более беспомощным.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя:

— Конечно от конфликта между Арменией и Азербайджаном ничего хорошего не стоит ожидать Пашиняну. Как же он не во время для Армении и вовремя для Азербайджана. ОДКБ точно не поедут защищать Армению. Это не будет так как в Казахстане! Это не мирное население убивать.

Армении придется смириться, а Пашиняна свой же народ порвет.

Россия не будет свои силы разделять, потому что они и так проигрывают Украине. За Армению не возьмутся, потому что Азербайджан не слабенький противник. Да и Турция союзник Азербайджана.

А Лукашенко точно не пошлет армию. Во-первых если перекинет армию, то некому защищать будет от Украины. Все-таки ВСУ круто себя показало. Во-вторых если силовиков и армии не будет здесь и отправят в Армению по ОДКБ, то от народа некому будет защищать.

В-третьих если и поедут в Армению, то много груза 200 привезут назад. Его же на вилы поднимут военные.

Интересно наблюдать на сколько сейчас ОДКБ беспомощная организация. А еще НАТО угрожают.

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