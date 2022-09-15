Российские войска бегут в Харьковской области: новая линия фронта 15.09.2022, 10:18

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Оккупантов вытесняют к границам РФ.

Российские войска пытаются помешать контрнаступлению ВСУ на юге, нанося удары по гидравлическим сооружениям Кривого Рога. Тем временем враг слабеет в Харьковской области и вынужден бежать к границам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает уменьшать российские силы и угрожать артиллерии и ПВО россиян.

Аналитики отмечают, интенсивность российских артиллерийских атак на Харьков значительно снизилась, что свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ ухудшило способность российских войск проводить регулярные артиллерийские удары по центру города, поскольку войска РФ были вытеснены на восток к реке Оскол и на север к границам России.

Вместе с тем аналитики утверждают и об активных боевых действиях, ведущихся с территории Харьковской области на сосредоточение сил россиян в соседних областях.

В частности, ведутся бои за Лиман, Белогоровку и в ближайших населенных пунктах к Северску. При этом россияне пытались атаковать в Спорном, чтобы добавить новых проблем нашим защитникам в Белогоровке.

Донбасс

По данным карт, российские войска продолжили наземные атаки по всей Донецкой области.

Противник заявил, что якобы взял под контроль села Михайловка и Михайловка Вторая, которые находятся вблизи Бахмута, где сейчас неспокойно, как и вблизи северных окраин Донецка. Продолжаются и регулярные артиллерийские обстрелы территории со стороны российских захватчиков.

Сложной остается ситуация в Луганской области, там оккупанты накануне выключили мобильный интернет.

Аналитики предполагают, что это сделано для того, чтобы уменьшить информационное влияние со стороны Украины на местных жителей. При этом не мало важным является тот факт, что многие россияне и коллаборанты стараются как можно быстрее сбежать из области в РФ.

Юг

Как отметили в ISW, за минувшие сутки россияне обстреливали линию разграничения фронта в Запорожской области, но попыток наступления не было зафиксировано.

Предполагается, что ВСУ пытаются накопить силы в регионе, чтобы начать продвижение до Орехова или Нестерянки.

Впрочем, пока официальных данных Генштаба относительно действий украинских военных на юге конкретно нет, как и о том, действительно ли была освобождена от оккупантов Киселевка (находится в 23 километрах от Херсона).

Вместе с тем международные аналитики утверждают, что прицельный удар РФ по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога является попыткой остановить контрнаступление ВСУ на юге (расширению плацдарма через реку в районе Давыдова Брода).

То есть, помешать украинской армии действовать через реку Ингулец.

Поскольку после удара река значительно вышла из берегов, а в некоторых местах вода поднялась на 2,5 метра.

Однако ВСУ продолжают регулярно уничтожать российские укрепрайоны, склады из БК и другие сосредоточения сил врага.

Наиболее активными направлениями на юге аналитики выделяют: северо-западные окраины Херсона, украинский плацдарм на Ингульце и южные границы Херсонской и Днепропетровской областей.

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