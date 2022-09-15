«Одолжите трактор для съемок» 15.09.2022, 10:54

Рассказ 16-летнего белоруса, ставшего звездой TikTok после ролика с продажей Audi.

Ролики с белорусскими «продавцами уникальной техники» собирают в популярной социальной сети около трех миллионов просмотров, а его героя уже узнают на улице и просят сфотографироваться.

Портал Tochka.by поговорил с одним из авторов шуточных видео с продажей «уникальной техники» и узнал, чем живет тиктокерская звезда.

В начале были часы Mercedes Benz

От погрузчика и трактора до Tesla – шестнадцатилетний Ярослав Янченко со своим другом Артемом оригинально прорекламировали с десяток моделей транспорта. При этом ни одну машину в кадре парни не продавали в реальности. Все это было шуткой.

«Не купили Audi? Ошибка. Не купили Audi 100 С3 универсал? Фатальная ошибка!», – говорит Ярослав в ролике.

Сейчас парень учится в средней школе №1 городского поселка Тереховка, что расположен в Добрушском районе, недалеко от Гомеля. Его друг и по совместительству оператор роликов Артем – первокурсник БГУИРа.

Снимать забавные видео ребята начали, чтобы поучаствовать в розыгрыше часов от Алексея Иванова. Вы можете его знать как автора книг «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Хребет России», а также по профилю в TikTok, где писатель рекламирует авто премиальных марок.

В начале августа Иванов объявил розыгрыш часов Mercedes Benz. Приз предназначался тому, чья пародия на писателя ему больше всего понравится.

«Артем показал мне это видео. Мы изучили, как сняты остальные ролики, что и как говорит там Алексей, и по итогу делали свои похожие видео», – рассказывает Ярослав.

Одолжите трактор для съемок

Актерского опыта до момента съемок у парней не было. Свободное время Ярик занимал иначе: играл (и до сих пор это делает) в футбол и компьютерные игры.

Артем тоже далек от операторского дела, но это не помешало ребятам набрать большое количество просмотров на своих видео.

Технику для съемок парни искали в поселке. Так, Audi 100 С3 из первого видео принадлежит отцу Ярослава. Широкий костюм тоже с его плеча, точнее с вешалки в шкафу, куда одежду повесили около 20 лет назад.

По поводу остальных авто – договаривались на съемки с односельчанами и быстро отрабатывали материал. На работу уходило не больше получаса с учетом того, что большую часть времени ребята смеялись. А как тут не смеяться?...

Работа с «Луч» и Geely

О том, что «короткометражки» будут популярны, парни подозревали, ведь видео получились смешными. Но то, что ролики наберут почти 3 миллиона просмотров, даже не думали. Хотя внезапной славе были рады.

Сейчас Ярослава легко узнают на улице, останавливают, просят сфотографироваться. В школе сверстники восхищаются, делится парень.

«Учителя ничего не говорят», – добавляет тиктокер.

Зато повышенное внимание парни получили со стороны автомобильных дилеров и других компаний.

«Многие интересуются рекламой»», – рассказывает Ярослав.

Причем несколько коммерческих роликов ребята уже сняли: для часов «Луч» и Geely. В первом случае в качестве гонорара каждому из друзей подарили фирменные часы, а во втором…

«Промолчу», – загадочно говорит парень, позволяя подумать, что теперь отцовский универсал сменился новенькой Geely. Но это не точно.

Приз за находчивость

Ярослав и Артем планируют и дальше снимать видео. Четких планов у них пока нет, но ориентироваться будут на рекламу и машины.

«Нет, родители не против нашего занятия. Мы много времени на это не тратим», – подчеркивает парень.

Кстати, чуть не забыли: конкурс с часами ребята все-таки выиграли, хотя приз еще не получили, он должен прийти по почте.

«Пока не думали, как его будем делить с Артемом», – говорит Ярослав.

«Может, продадите через видео на TikTok?», – спрашиваем.

«Ахаха, да нет», – отвечает Ярик.

Напоследок мы спросили, есть ли у школьника девушка. Он скоромно ответил, что пока нет. Так что всем свободным сердцам можно присмотреться к молодому и находчивому тереховчанину.

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