Украинский военный показал штурм Балаклеи от первого лица
- 16.09.2022, 8:18
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Эксклюзивное видео.
Кадры штурма Балаклеи бойцами Слобожанской бригады Национальной гвардии оказались в ТСН.
Это съемки оператора ТСН – Николая Щирова. Он сейчас служит в Нацгвардии и защищает Украину и непосредственно участвовал в очистке города.
Видно, как украинские герои шаг за шагом сжимают кольцо вокруг центра города: сначала выгоняют орков из их укреплений в окрестностях города, а затем направляются в центр Балаклеи.
К слову, большого сопротивления украинские герои не встречают. Оккупанты скрылись, оставив свои позиции. Вместо этого встречают большое количество мин и растяжек. Видео завершается в самом сердце города – бойцы радуются и поздравляют друг друга.