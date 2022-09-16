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Украинский военный показал штурм Балаклеи от первого лица

  • 16.09.2022, 8:18
  • 4,116
Украинский военный показал штурм Балаклеи от первого лица

Эксклюзивное видео.

Кадры штурма Балаклеи бойцами Слобожанской бригады Национальной гвардии оказались в ТСН.

Это съемки оператора ТСН – Николая Щирова. Он сейчас служит в Нацгвардии и защищает Украину и непосредственно участвовал в очистке города.

Видно, как украинские герои шаг за шагом сжимают кольцо вокруг центра города: сначала выгоняют орков из их укреплений в окрестностях города, а затем направляются в центр Балаклеи.

К слову, большого сопротивления украинские герои не встречают. Оккупанты скрылись, оставив свои позиции. Вместо этого встречают большое количество мин и растяжек. Видео завершается в самом сердце города – бойцы радуются и поздравляют друг друга.

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