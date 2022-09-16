закрыть
16 сентября 2022, пятница, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили причину наступления мини-ледникового периода на Земле сотни лет назад

1
  • 16.09.2022, 11:23
  • 1,074
Ученые выяснили причину наступления мини-ледникового периода на Земле сотни лет назад

Им помогли панцири моллюсков, которые хранят закодированную информацию.

Ученые считают, что моллюски — являются своеобразными летописцами истории и хранят в себе множество знаний, в том числе и об изменениях климата на Земле, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Полосы роста на панцирях моллюсков чем-то схожи с годовыми кольцами деревьев, и хранят множество любопытной информации о том, как менялась окружающая среда на протяжении множества десятилетий. Ученые сравнивают полосы на панцирях моллюсков с древними дневниками — эти обрывистые записи могут быть расшифрованы и прочитаны спустя столетия, после того, как они были записаны.

Исследователи считают, что древние предки современных моллюсков прокладывали ходы в минеральном кальците еще более 500 миллионов лет тому — за 300 миллионов до появления динозавров на Земле. Это беспрецедентное окно в климат прошлого, которым просто невозможно не воспользоваться.

Для формирования своих полос роста моллюскам необходимо вытягивать из воды изотопы кислорода и углерода. В результате химический состав этих линий способен многое рассказать ученым — например о температуре морской воды, содержании в ней соли и углерода.

В новом исследовании ученые изучили панцири трех двустворчатых моллюсков с шельфа Северной Ирландии. Полученные данные пролили свет на события, происходящие сотни лет назад на Земле, когда наша планета перешла в период мини-ледникового периода.

«Малый ледниковый период» впервые начался в 13 веке в Северной Атлантике. До сих пор у ученых не было четкого понимания, что стало катализатором и запустило этот процесс. Однако новые данные, считанные с панцирей моллюсков, пролили свет на события того времени.

Ученые предполагают, что температура на севере Атлантики способствовала таянию морского льда в Северном Ледовитом океане. Это в свою очередь способствовало высвобождению пресной воды, которая смешивалась с морской, тем самым ослабляя океанические течения.

Все это вместе привело к уменьшению объема тепла, которое океанические течения переносили к полюсу. Что в свою очередь привело к расширению здесь морского льда. По мнению ученых, сложившаяся ситуация весьма способствовала погружению планеты в новую эпоху холода, льда и снега.

Однако данные, полученные с панцирей моллюсков не только приоткрыли завесу прошлых климатических изменений, но и стали своеобразным предупреждением для будущего.

Ученые считают, что сегодня планета движется в обратном направлении — Земля нагревается и мир ежедневно изучает сценарии климатических изменений из-за глобального потепления. Но исследователи опасаются, что в ближайшем обозримом будущем нас ждет еще один переломный момент в Северной Атлантике.

Исследования показывают, что исчезновение арктических ледников, а также Гренландского ледяного щита повлечет за собой события подобные тем, что произошли в эпоху «маленького ледникового периода» — высвобождение такого количества пресной воды повлечет к резкому и долгосрочному изменению климата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко