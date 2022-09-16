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В Беларуси курсы евро и доллара пошли вверх

  • 16.09.2022, 11:25
  • 2,060
В Беларуси курсы евро и доллара пошли вверх

Опубликованы актуальные курсы основных валют.

Вчера доллар ненадолго стал дороже евро, но к концу торгов валюты практически сравнялись. Обе торгуются в пределах комфортных для белорусов значений 2,53 рубля.

На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня утром доллар подорожал на 0,07 копейки и торгуется по 2,5328 белорусского рубля.

Евро добавил 0,38 копейки и вырос до 2,5363 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 1,88 копейки и оценивается в 4,22 белорусского рубля за сотню.

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