В Беларуси курсы евро и доллара пошли вверх
- 16.09.2022, 11:25
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Опубликованы актуальные курсы основных валют.
Вчера доллар ненадолго стал дороже евро, но к концу торгов валюты практически сравнялись. Обе торгуются в пределах комфортных для белорусов значений 2,53 рубля.
На Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня утром доллар подорожал на 0,07 копейки и торгуется по 2,5328 белорусского рубля.
Евро добавил 0,38 копейки и вырос до 2,5363 белорусского рубля.
Российский рубль подешевел на 1,88 копейки и оценивается в 4,22 белорусского рубля за сотню.