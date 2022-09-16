Астронавт создал секретную карту сокровищ 16.09.2022, 13:41

Благодаря ей удалось поднять на поверхность сокровища с затонувших испанских галеонов.

Гордон Купер – американский астронавт и участник программы «Меркурий» (проект первого в мире космического корабля, пилотируемого человеком). Во время миссии он 22 раза облетел Землю и за это время заметил более ста аномалий – темных пятен, вероятно, затонувших кораблей, пишет 2plus2.ua.

На основе этих снимков астронавт создал секретную карту сокровищ. Вместе с учеником – Далером Митчелом – они вычислили координаты 12 затонувших судов на побережье Карибского моря. Однако, чтобы достать их нужно очень много денег, поэтому пока мужчины подняли на поверхность лишь несколько сундуков из затонувших испанских галеонов.

Поиск кладов на Карибах приносит миллионы долларов, а некоторые ловкачи даже превратили его в аттракцион и гребут деньги лопатой в буквальном смысле.

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