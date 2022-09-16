В Бердянске ликвидирован «заместитель мэра» оккупантов 2 16.09.2022, 14:32

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иллюстрационное фото

Коллаборант занимался подготовкой «референдума».

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность «заместителя мэра».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания.

«В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ», - говорится в сообщеннии.

По словам оккупантов, речь идет об Олеге Бойко, который занял эту должность в оккупационной администрации.

При этом росСМИ также заявляют о гибели жены коллаборанта. Она возглавляла «территориальную избирательную комиссию» и занималась организацией так называемого «референдума».

Напомним, что сегодня в оккупированном Луганске прогремели взрывы в здании «генпрокуратуры ЛНР».

Позже стало известно о гибели «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко.

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