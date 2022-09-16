В Бердянске ликвидирован «заместитель мэра» оккупантов

В Бердянске ликвидирован «заместитель мэра» оккупантов2
- 16.09.2022, 14:32
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Коллаборант занимался подготовкой «референдума».
Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность «заместителя мэра».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские издания.
«В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ», - говорится в сообщеннии.
По словам оккупантов, речь идет об Олеге Бойко, который занял эту должность в оккупационной администрации.
При этом росСМИ также заявляют о гибели жены коллаборанта. Она возглавляла «территориальную избирательную комиссию» и занималась организацией так называемого «референдума».
Напомним, что сегодня в оккупированном Луганске прогремели взрывы в здании «генпрокуратуры ЛНР».
Позже стало известно о гибели «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко.