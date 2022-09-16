Возле украинских границ РФ разместила 800 единиц авиации 8 16.09.2022, 18:53

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РФ использует в том числе аэродромы Беларуси.

Возле украинских границ Россия разместила около 800 самолетов и вертолетов. Об этом 16 сентября сообщил на брифинге спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Видео транслировало Военное телевидение Украины в YouTube, передает «Гордон».

«Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма», – сказал Игнат.

По его словам, у границ с Украиной находятся 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Оккупанты используют истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Также он сообщил, что РФ с самолетов дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.

Он рассказал, что в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22. Игнат отметил, что за сутки российские военные делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тыс. самолетовылетов.

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