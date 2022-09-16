Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Европу на конгресс астронавтов 5 16.09.2022, 19:23

1,120

Франция отказалась выдавать визы.

Франция отказалась выдавать визы делегации «Роскосмоса», которая планировала посетить Международный астронавтический конгресс (IAC) в Париже. Визы не получили большинство российских участников, уточнили «РИА Новости» в пресс-службе госкорпорации.

Какие представители российской ракетно-космической отрасли собирались посетить конгресс и кому именно отказали в визе, в «Роскосмосе» не уточняют.

Конгресс пройдет в Париже в течение пяти дней — с 18 по 22 сентября. В нем, как утверждается на сайте мероприятия, примут участие 6,5 тысячи делегатов, включая представителей Европейского космического агентства.

Ранее во французском посольстве отмечали, что Париж продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако будет следовать решению Совета ЕС об отмене упрощенного визового режима с Россией. Так, с 12 сентября визовый сбор по новым правилам вырос в более чем в два раза — с €35 до €80. При этом запрос на получение визы могут рассматривать до 45 дней.

С трудностями с получением американских виз столкнулась и российская делегация в Генассамблее ООН. Большинство участников, которые должны были лететь с главой МИДа Сергеем Лавровым, их не получили. Самому министру визу одобрили, несмотря на введенные против него санкции. 77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. В этом году встречу проведут в очном формате. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

Вашингтон на предстоящей сессии намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН, заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Совбез ООН «должен лучше отражать нынешние мировые реалии». США предложат, в частности, принять резолюцию о применении права вето, которая принудит постоянных членов Совбеза объяснять его использование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».