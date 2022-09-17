В Беларуси утвердили ставки «налога на выезд» за границу 4 17.09.2022, 9:51

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Сколько придется платить за регистрацию в очереди на границе.

Совет министров своим постановлением внес изменения в положение о порядке пропуска транспортных средств через границу Беларуси. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ устанавливает плату за регистрацию в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через белорусскую границу в размере одной базовой величины (32 рубля) за каждое грузовое транспортное средство и автобус. За легковушку, мотоцикл и мопед придется заплатить 0,3 базовой (9,6 рубля).

Плата за регистрацию в системе электронной очереди взимается за каждое транспортное средство, въезжающее в зону ожидания, с водителя или владельца авто.

РУП «Белтаможсервис» будет перечислять 70% средств, полученных от оплаты за регистрацию в системе электронной очереди, операторам зон ожидания, 10% — Госпогранкомитету для «совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы».

Кто освобождается от въезда в зону ожидания и регистрации

Инвалиды Отечественной войны, участники войны, инвалиды I группы, а также лица, следующие с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

физлица, следующие по дипломатическим паспортам, биометрическим дипломатическим паспортам;

физлица, следующие по служебным паспортам граждан Республики Беларусь, биометрическим служебным паспортам граждан Республики Беларусь;

главы и сотрудники дипломатических представительств и представительств международных организаций, консульских учреждений, а также члены их семей, аккредитованные в Министерстве иностранных дел, вне зависимости от типа паспорта их владельцев при следовании на транспортных средствах с дипломатическими (консульскими) регистрационными знаками Республики Беларусь (серии CD и CC);

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Кроме того, из зоны ожидания без очереди разрешается выезжать физлицам, следующим с детьми до 3 лет, за исключением тех, кто едет в автобусах, выполняющих перевозки в нерегулярном сообщении, транспортным средствам «Белпочты», а также грузовикам, осуществляющим перевозку грузов повышенной опасности.

Также документ определяет сроки введения электронной очереди в двух пунктах пропуска. В «Мокранах» на белорусско-украинской границе систему планируется внедрить до 2025 года, в грузовом пункте пропуска «Козловичи» на польско-белорусской границе — до 2023 года.

Напомним, 16 августа Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди. Ранее белорусы, которые выезжали на автомобилях за границу через пункты пропуска с системой электронной очереди, не платили за регистрацию в ней. Желающие проехать границу быстрее могли забронировать определенное время для пересечения границы и проехать в назначенный срок мимо бесплатной очереди.

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